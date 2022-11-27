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27 ноября, 08:59

Карпин во второй раз за сезон признан лучшим тренером РПЛ по итогам месяца

Наставник "Ростова" Карпин стал лучшим тренером РПЛ в ноябре

Лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге стал наставник "Ростова" Валерий Карпин. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Он получил наибольшую поддержку от экспертов лиги (четыре голоса), а в голосовании комментаторов стал лучшим вместе с уже бывшим главным тренером "Пари НН" Михаилом Галактионовым (по два голоса). В голосовании болельщиков победу одержал наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль.

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Карпин получил награду во второй раз за сезон, впервые он был признан лучшим в сентябре. В ноябре "Ростов" стал одной из двух команд, взявших максимум очков, — обыграл "Динамо" (2:1) и "Крылья Советов" (3:1). На зимний перерыв ростовчане ушли третьими в турнирной таблице, от "Спартака" команду отделяет одно очко, от "Зенита" — семь.

Ранее Лайф рассказывал, что в ноябре Карпин продлил контракт с РФС до 2024 года. До этого времени он продолжит совмещать посты в "Ростове" и сборной России.

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Сайт ФК "Ростов"

Артур Лапсаков

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