Визит Лаврова в Минск перенесли из-за скоропостижной смерти главы МИД Белоруссии

Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, который должен был состояться с 27 по 28 ноября, отложен в связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск, планировавшихся на 27–28 ноября", — указано в сообщении министерства.