Визит Лаврова в Минск перенесли из-за скоропостижной смерти главы МИД Белоруссии
Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, который должен был состояться с 27 по 28 ноября, отложен в связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом сообщили в МИД РФ.
"В связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск, планировавшихся на 27–28 ноября", — указано в сообщении министерства.
О том, когда теперь состоится поездка Лаврова в Белоруссию, будет сообщено дополнительно, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно накануне. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал министра профессионалом высшей пробы и надёжным товарищем. А Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью Макея. Лавров направил супруге коллеги телеграмму с соболезнованиями.
Telegram / МИД России