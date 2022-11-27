"По хоккею сейчас идёт?": Дзюба с юмором ответил на вопрос о ЧМ-2022 в Катаре

Бывший капитан футбольной сборной России Артём Дзюба, который недавно покинул турецкий клуб "Адана Демирспор" и сейчас является свободным агентом, заявил, что не следит за проходящим в Катаре чемпионатом мира по футболу. В беседе с изданием "Чемпионат" форвард отшутился, будто думал, что сейчас якобы идёт ЧМ не по футболу, а по хоккею.

"По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то?" — посмеялся 34-летний Дзюба в разговоре с журналистом.