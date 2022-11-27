Первый батальон добровольцев "Тигр" вернулся во Владивосток со спецоперации

Во Владивосток после участия в спецоперации на Украине вернулись добровольцы первого приморского отряда "Тигр". Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в телеграм-канале.

"Первый батальон добровольческого отряда "Тигр" вернулся домой. Более трёх месяцев добровольцы стояли плечом к плечу с морскими пехотинцами ТОФ. Не подвели. Гордимся", — указал глава региона.

По его словам, многие бойцы из первой группы после отдыха намерены вернуться в строй. Кожемяко указал, что отряд зарекомендовал себя как успешное подразделение, которое честно выполняло свой долг. Отличившимся бойцам "Тигра" вручили краевые медали за боевые заслуги и выплаты по 50 тысяч рублей.