Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 09:34

Первый батальон добровольцев "Тигр" вернулся во Владивосток со спецоперации

Во Владивосток после участия в спецоперации на Украине вернулись добровольцы первого приморского отряда "Тигр". Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в телеграм-канале.

"Первый батальон добровольческого отряда "Тигр" вернулся домой. Более трёх месяцев добровольцы стояли плечом к плечу с морскими пехотинцами ТОФ. Не подвели. Гордимся", — указал глава региона.

28-летний депутат гордумы Екатеринбурга Жуков отправился добровольцем в зону СВО

28-летний депутат гордумы Екатеринбурга Жуков отправился добровольцем в зону СВО

По его словам, многие бойцы из первой группы после отдыха намерены вернуться в строй. Кожемяко указал, что отряд зарекомендовал себя как успешное подразделение, которое честно выполняло свой долг. Отличившимся бойцам "Тигра" вручили краевые медали за боевые заслуги и выплаты по 50 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Приморье до конца года сформируют третий добровольческий батальон отряда "Тигр".

Обложка ©

Telegram / Губернатор Олег Николаевич Кожемяко

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров