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13 ноября, 16:20

В Приморье до конца года сформируют третий добровольческий батальон отряда "Тигр"

В Приморском крае отделением Всероссийского казачьего общества плавно завершается формирование добровольческого отряда "Тигр" ("Барс-22"), состоящего из трёх батальонов. Первый был создан ещё в августе, второй — в октябре. В него благодаря усилиям атамана Романа Мирошина вошло десять хабаровских казаков.

Личный состав уже прошёл обучение и боевое слаживание и в ближайшие дни приступит к выполнению боевых задач в зоне проведения СВО. Третий и последний батальон будет создан до конца этого года.

При этом вопрос обеспечения бойцов всем необходимым был решён средствами, выделенными из краевого бюджета губернатором Олегом Кожемяко. Речь идёт о снаряжении, медикаментах, пайках, квадрокоптерах, тепловизорах и даже автомобильном транспорте.

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Лайф писал, что в Приморье начнут производить беспилотники для нужд военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Как сообщил губернатор Кожемяко, этим займутся студенты местных вузов.

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ТАСС / Смитюк Юрий

Матвей Шандрыголов

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