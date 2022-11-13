В Приморье до конца года сформируют третий добровольческий батальон отряда "Тигр"

В Приморском крае отделением Всероссийского казачьего общества плавно завершается формирование добровольческого отряда "Тигр" ("Барс-22"), состоящего из трёх батальонов. Первый был создан ещё в августе, второй — в октябре. В него благодаря усилиям атамана Романа Мирошина вошло десять хабаровских казаков.

Личный состав уже прошёл обучение и боевое слаживание и в ближайшие дни приступит к выполнению боевых задач в зоне проведения СВО. Третий и последний батальон будет создан до конца этого года.

При этом вопрос обеспечения бойцов всем необходимым был решён средствами, выделенными из краевого бюджета губернатором Олегом Кожемяко. Речь идёт о снаряжении, медикаментах, пайках, квадрокоптерах, тепловизорах и даже автомобильном транспорте.