Врач объяснила, почему строгие диеты не работают

Строгая диета достаточно эффективна, ведь человек в таком случае быстро худеет, однако её сложно долго соблюдать, из-за чего высок риск срыва. Об этом в беседе с Лайфом напомнила врач-терапевт, диетолог "СМ-клиники" Елена Тихомирова.

"Если говорить о строгих диетах: <...> чем меньше человек ест, тем быстрее худеет. Человек действительно быстро похудеет, если будет соблюдать подобную диету правильно. Диета считается строгой, если её суточная калорийность не превышает 600–800 калорий. На такой диете человек похудеет хорошо, но вряд ли сможет её долго соблюдать. Как правило, низкокалорийные диеты — "голодные" и часто заканчиваются срывом", — отметила она.

Врач добавила, что без особой нужды использовать низкокалорийные диеты нежелательно. Прибегнуть к таким способам снижения веса можно, если, например, актёру перед съёмками необходимо в кратчайшие сроки избавиться от лишних килограммов.

"Но если возникло желание быстро похудеть перед пляжным сезоном, которое обычно растягивается на неопределённое время, вплоть до зимы, в таком случае строгие диеты использовать не рекомендуется. Как правило, людям не хватает силы воли выдержать строгую диету — они начинают незаметно есть и срываются", — подчеркнула диетолог.

По словам врача, оптимальным вариантом похудения является стандартная диета, в рамках которой суточная калорийность рациона для женщины должна составлять 1200 ккал, а для мужчины — 1400–1600 ккал. Однако стоит учитывать, что всё очень индивидуально, заметила терапевт. На этапе похудения рекомендуется исключить потребление продуктов с высоким содержанием соли. Идеальный ритм питания при снижении веса — три раза в день.

"Преимущественно в рацион должны входить продукты, которые вписываются в систему правильного питания. Можно похудеть, не убирая из рациона питания сладкое, главное — создать в организме дефицит калорий и знать меру. Правильный расчёт калорийности питания — единственно рабочий способ похудения без вреда для здоровья", — заключила диетолог.