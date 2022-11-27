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Регион
Опубликовано 27 ноября 2022, 09:44
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В ЛНР раскрыли суточные потери ВСУ в живой силе и военной технике

НМ ЛНР: Украинские войска за сутки потеряли до 85 бойцов, три танка и шесть БТР

Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике в ходе боёв с союзными силами. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Уничтожено до 85 человек личного состава, три танка, шесть бронетранспортёров, две артиллерийские установки, один беспилотник, а также 20 единиц специальной автомобильной техники", — приводит его слова пресс-служба НМ республики в телеграм-канале.

Филипоненко отметил, что ВСУ продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры населённых пунктов ЛНР. Так, за прошедшие сутки войска противника открыли огонь из артиллерии НАТО калибра 155 миллиметров по посёлкам Сватово и Нижняя Дуванка. В результате ранения получили два человека, также повреждены десятки домов.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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