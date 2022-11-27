При менопаузе, диабете и не только: Названы 6 причин добавить семена льна в свой рацион

Учёные обнаружили полезные свойства льняного семени, которое является одним из наиболее эффективных функциональных продуктов для очищения закупоренных артерий. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology.

По данным специалистов, льняное семя снижает образование бляшек на 40%. Такой эффект достигается при помощи соединений, которые содержатся только в этом продукте. Кроме того, они обеспечивают льняное семя полезными жирами, витаминами и минералами.

Одним из главных составляющих этих продуктов является льняной лигнан — противовоспалительный полифенол, который борется с последствиями атеросклероза. Также молодое семя помогает при симптомах менопаузы, справляется с запорами, диабетом и высоким кровяным давлением.