Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 10:24

Друг принца Филиппа назвал миелому причиной смерти Елизаветы II

СМИ: Елизавета II умерла от рака костного мозга, с которым боролась больше года

<p>Елизавета II. Фото © ТАСС / AP / Jane Barlow</p>

Елизавета II. Фото © ТАСС / AP / Jane Barlow

Британская королева Елизавета II могла умереть из-за рака костного мозга. Об этом сообщает GB News со ссылкой на книгу, которую написал друг принца Филиппа — Джайлс Брандрет. Так, в произведении под названием "Элизабет: интимный портрет" рассказывается, что Елизавета II больше года мужественно боролась с заболеванием — у неё был рак костного мозга.

"Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга, что объясняет её усталость и потерю веса, а также "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили", — заявил Брандрет.

По его словам, Елизавета II не стала проявлять жалость к себе, отмечая, что покойный принц Филипп такое точно бы не одобрил. Писатель также напомнил, что прошлой осенью королева взяла на себя слишком много обязанностей, после чего её состояние начало ухудшаться, а медики советовали отдохнуть.

Нового британского премьера Лиз Трасс Елизавета II назначала уже в замке Балморал, а не в Букингемском дворце, так как королеве рекомендовали не путешествовать. Официальных заявлений врачей, которые подтверждают высказывания Брандрета, на данный момент нет.

Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы II

Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы II

Ранее Лайф писал, что консультировавший Елизавету II банкир Эвелин де Ротшильд умер в возрасте 91 года. Напомним, что сама Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров