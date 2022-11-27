Друг принца Филиппа назвал миелому причиной смерти Елизаветы II
СМИ: Елизавета II умерла от рака костного мозга, с которым боролась больше года
Елизавета II. Фото © ТАСС / AP / Jane Barlow
Британская королева Елизавета II могла умереть из-за рака костного мозга. Об этом сообщает GB News со ссылкой на книгу, которую написал друг принца Филиппа — Джайлс Брандрет. Так, в произведении под названием "Элизабет: интимный портрет" рассказывается, что Елизавета II больше года мужественно боролась с заболеванием — у неё был рак костного мозга.
"Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга, что объясняет её усталость и потерю веса, а также "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили", — заявил Брандрет.
По его словам, Елизавета II не стала проявлять жалость к себе, отмечая, что покойный принц Филипп такое точно бы не одобрил. Писатель также напомнил, что прошлой осенью королева взяла на себя слишком много обязанностей, после чего её состояние начало ухудшаться, а медики советовали отдохнуть.
Нового британского премьера Лиз Трасс Елизавета II назначала уже в замке Балморал, а не в Букингемском дворце, так как королеве рекомендовали не путешествовать. Официальных заявлений врачей, которые подтверждают высказывания Брандрета, на данный момент нет.
Ранее Лайф писал, что консультировавший Елизавету II банкир Эвелин де Ротшильд умер в возрасте 91 года. Напомним, что сама Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.