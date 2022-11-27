Друг принца Филиппа назвал миелому причиной смерти Елизаветы II

Британская королева Елизавета II могла умереть из-за рака костного мозга. Об этом сообщает GB News со ссылкой на книгу, которую написал друг принца Филиппа — Джайлс Брандрет. Так, в произведении под названием "Элизабет: интимный портрет" рассказывается, что Елизавета II больше года мужественно боролась с заболеванием — у неё был рак костного мозга.

"Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга, что объясняет её усталость и потерю веса, а также "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили", — заявил Брандрет.

По его словам, Елизавета II не стала проявлять жалость к себе, отмечая, что покойный принц Филипп такое точно бы не одобрил. Писатель также напомнил, что прошлой осенью королева взяла на себя слишком много обязанностей, после чего её состояние начало ухудшаться, а медики советовали отдохнуть.