Ледяной дождь оставил без света тысячи жителей Нижегородской области

За ночь на 27 ноября в более чем 60 населённых пунктах Нижегородской области восстановили электроснабжение, нарушенное после ледяного дождя. Ещё в 56 ведутся работы, сообщила пресс-служба правительства региона.













"По состоянию на 7:00 27 ноября без электроснабжения в Нижегородской области остаётся 56 населённых пунктов с численностью населения менее пяти тысяч человек", — добавили власти.

Здесь речь идёт о Павловском, Дальнеконстантиновском и Богородском муниципальных округах. В наиболее пострадавших населённых пунктах работают точки обогрева. Специалисты администраций округов совместно с волонтёрами обходят дома с целью узнать потребности жителей, которые пока находятся без электричества. Вместе с тем людям привозят воду и обеспечивают предметами первой необходимости.

Также сейчас специалисты занимаются восстановлением проводов, заменой опор и расчисткой от деревьев на четырёх линиях электропередачи. Указывается, что в пострадавших населённых пунктах работает 65 подвижных источников для электроснабжения.