Ледяной дождь оставил без света тысячи жителей Нижегородской области
За ночь на 27 ноября в более чем 60 населённых пунктах Нижегородской области восстановили электроснабжение, нарушенное после ледяного дождя. Ещё в 56 ведутся работы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По состоянию на 7:00 27 ноября без электроснабжения в Нижегородской области остаётся 56 населённых пунктов с численностью населения менее пяти тысяч человек", — добавили власти.
Здесь речь идёт о Павловском, Дальнеконстантиновском и Богородском муниципальных округах. В наиболее пострадавших населённых пунктах работают точки обогрева. Специалисты администраций округов совместно с волонтёрами обходят дома с целью узнать потребности жителей, которые пока находятся без электричества. Вместе с тем людям привозят воду и обеспечивают предметами первой необходимости.
Также сейчас специалисты занимаются восстановлением проводов, заменой опор и расчисткой от деревьев на четырёх линиях электропередачи. Указывается, что в пострадавших населённых пунктах работает 65 подвижных источников для электроснабжения.
Ранее метеоролог Михаил Леус предупредил о высоком атмосферном давлении на следующей неделе в Москве. По его словам, пик придётся на вторник, 29 ноября, когда показатели поднимутся до отметки 765 мм ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц.