Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 10:08

Ледяной дождь оставил без света тысячи жителей Нижегородской области

За ночь на 27 ноября в более чем 60 населённых пунктах Нижегородской области восстановили электроснабжение, нарушенное после ледяного дождя. Ещё в 56 ведутся работы, сообщила пресс-служба правительства региона.

  • Место обогрева в одном из пострадавших населённых пунктов в Нижегородской области. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
    Место обогрева в одном из пострадавших населённых пунктов в Нижегородской области. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
  • Пункт обогрева в Нижегородской области, куда приходят оставшиеся без света местные жители. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
    Пункт обогрева в Нижегородской области, куда приходят оставшиеся без света местные жители. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
  • Работники МЧС в пункте обогрева в Нижегородской области. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
    Работники МЧС в пункте обогрева в Нижегородской области. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
  • Сотрудники МЧС выясняют потребности жителей Нижегородской области, оставшихся без света. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
    Сотрудники МЧС выясняют потребности жителей Нижегородской области, оставшихся без света. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
  • Сотрудники МЧС выясняют потребности жителей Нижегородской области, оставшихся без света. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
    Сотрудники МЧС выясняют потребности жителей Нижегородской области, оставшихся без света. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
  • Специалисты проводят работу по замене опор линий электропередачи и восстановлению подачи электроэнергии. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области
    Специалисты проводят работу по замене опор линий электропередачи и восстановлению подачи электроэнергии. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

Место обогрева в одном из пострадавших населённых пунктов в Нижегородской области. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

1 / 6

"По состоянию на 7:00 27 ноября без электроснабжения в Нижегородской области остаётся 56 населённых пунктов с численностью населения менее пяти тысяч человек", — добавили власти.

Здесь речь идёт о Павловском, Дальнеконстантиновском и Богородском муниципальных округах. В наиболее пострадавших населённых пунктах работают точки обогрева. Специалисты администраций округов совместно с волонтёрами обходят дома с целью узнать потребности жителей, которые пока находятся без электричества. Вместе с тем людям привозят воду и обеспечивают предметами первой необходимости.

Также сейчас специалисты занимаются восстановлением проводов, заменой опор и расчисткой от деревьев на четырёх линиях электропередачи. Указывается, что в пострадавших населённых пунктах работает 65 подвижных источников для электроснабжения.

Ледяной дождь в Москве повторил рекорд 1965 года

Ледяной дождь в Москве повторил рекорд 1965 года

Ранее метеоролог Михаил Леус предупредил о высоком атмосферном давлении на следующей неделе в Москве. По его словам, пик придётся на вторник, 29 ноября, когда показатели поднимутся до отметки 765 мм ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц.

Обложка ©

VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров