В смартфонах Xiaomi нашли 6 уязвимых мест

У смартфонов компании Xiaomi существует несколько неприятных недостатков, среди которых — проблемы с дисплеем и датчиком отпечатка пальца. Об этом пишет портал Gizchina. Всего перечислено шесть основных проблем.

Так, у Xiaomi Mi 8 существует проблема с Wi-Fi, которая сделала флагман одним из худших устройств компании. До сих пор неполадка не устранена. А у Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S есть проблема с датчиком отпечатка пальцев. Он перестаёт работать из-за неполадки гибкого кабеля.

Владельцы моделей Mi 9T/Pro и Redmi K20/K20 Pro столкнулись с проблемой ненадёжности выдвижной камеры. Механизм быстро приходит в негодность, и камера может застрять в корпусе телефона.

Дисплей Tianma смартфонов Redmi чаще всего имеет проблему остаточного света. В 90% случаев экраны таких моделей становятся выгоревшими.

Среди ненадёжных смартфонов Xiaomi также модель POCO M3. Некоторые из них "умирали" вскоре после включения. Когда стало известно об этой уязвимости, компания начала более тщательно тестировать устройства.

Многие владельцы модели Mi 9 говорят о том, что телефон начинает сильно нагреваться после использования камеры в течение более чем 10 минут. Это приводит к быстрой разрядке батареи.