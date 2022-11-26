Мощный пожар вспыхнул в районе деревни болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре

Крупный пожар вспыхнул возле деревни болельщиков в Катаре в субботу днём. В результате ЧП в воздух поднялось огромное облако чёрного дыма, очевидцам удалось заснять это на видео.

Кадры пожара в Катаре в районе фанатской деревни. Видео © Twitter / ambitiouscaring

Недалеко от фан-зоны ЧМ-2022 в районе фанатской деревни в городе Лусаил загорелось строящееся здание. По информации портала Cursorinfo, власти сообщают, что в результате происшествия никто не пострадал. Также уточняется, что возгорание контролирует гражданская оборона Катара.