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26 ноября, 11:32

Мощный пожар вспыхнул в районе деревни болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре

Недалеко от фан-зоны ЧМ-2022 в Катаре вспыхнул пожар

Крупный пожар вспыхнул возле деревни болельщиков в Катаре в субботу днём. В результате ЧП в воздух поднялось огромное облако чёрного дыма, очевидцам удалось заснять это на видео.

Кадры пожара в Катаре в районе фанатской деревни. Видео © Twitter / ambitiouscaring

Недалеко от фан-зоны ЧМ-2022 в районе фанатской деревни в городе Лусаил загорелось строящееся здание. По информации портала Cursorinfo, власти сообщают, что в результате происшествия никто не пострадал. Также уточняется, что возгорание контролирует гражданская оборона Катара.

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Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в Новой Москве погибла вдова режиссёра Станислава Говорухина. Возгорание случилось в деревянном доме с мансардой на улице Садовой.

Обложка ©

Twitter / ambitiouscaring

Ирина Фальке

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