Мощный пожар вспыхнул в районе деревни болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре
Недалеко от фан-зоны ЧМ-2022 в Катаре вспыхнул пожар
Крупный пожар вспыхнул возле деревни болельщиков в Катаре в субботу днём. В результате ЧП в воздух поднялось огромное облако чёрного дыма, очевидцам удалось заснять это на видео.
Кадры пожара в Катаре в районе фанатской деревни. Видео © Twitter / ambitiouscaring
Недалеко от фан-зоны ЧМ-2022 в районе фанатской деревни в городе Лусаил загорелось строящееся здание. По информации портала Cursorinfo, власти сообщают, что в результате происшествия никто не пострадал. Также уточняется, что возгорание контролирует гражданская оборона Катара.
Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в Новой Москве погибла вдова режиссёра Станислава Говорухина. Возгорание случилось в деревянном доме с мансардой на улице Садовой.
Twitter / ambitiouscaring