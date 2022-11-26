Противление и прогул: Самый сложный бюджет страны принят без трёх петербургских парламентариев

Госдума на этой неделе приняла закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы. Расходы в объёме более 29 трлн рублей будут превышать доходы в течение всего трёхлетнего периода. Дефицит бюджета при этом удвоился. Его покроют внутренними госзаимствованиями. Принципиально, что расходы на самые важные социальные направления по сравнению с относительно стабильным 2019 годом значительно вырастут: на здравоохранение — в два раза, на образование — на 35%, на культуру — на 61%.

Оценка сложности момента сплотила разнофракционных депутатов и правительство вокруг бюджета, однако единодушия в парламентском голосовании всё-таки не возникло. КПРФ, справедливороссы и отдельные депутаты с "особым мнением" были "против". В итоге 320 vs 79 при отсутствии воздержавшихся и фактическом отсутствии в зале голосования 44 депутатов.

В условиях санкций и СВО бюджет, конечно, в полной мере "диетический", как назвал его министр финансов Антон Силуанов, и "самый сложный", как определил спикер Вячеслав Володин. Но наиболее трудные решения кто-то всё-таки должен брать на себя.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Петербургский парламентарий-справедливоросс Олег Нилов не только проголосовал против, но и выступил лицом и голосом СР-противления. На пресс-подходе в Госдуме он долго сокрушался, что правительство не замечает антикоррупционных предложений СР, что "кому-то щи без мяса, а кому-то — жемчуг, хоть и мелкий", что есть "жирные коты", которым по сию пору не угрожают ни прогрессивный налог, ни налог на роскошь… И по совокупности обид на прошлое и настоящее "эсэры" консолидированно проголосовали против бюджета страны, выпустив брошюру с альтернативным вариантом финансового документа.

Первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Олег Нилов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Петербурженка Оксана Дмитриева со своим "особым мнением" не вписывается уже ни в одну парламентскую фракцию, поэтому, будучи внефракционным депутатом, подчиняется собственному внутреннему голосу, интуиции и настроению. Выступив против бюджета, она мотивировала это тем, что в нём занижены доходы и неверно распределены средства на науку и инновационную экономику. Очень ёмкое отрицание получилось.

Достоинства же бюджета "противленцы", избранные петербуржцами, публично по крайней мере, не комментировали. Но это и понятно. ведь для такой миссии достаточно единороссов, фракция которых не только единодушно проголосовала за главный финансовый документ страны, но и без ложной скромности растиражировала свою позицию. При этом ЕР особенно педалирует, что партийными поправками удалось усилить социальную составляющую "трёхлетки".

А петербуржец Михаил Романов, например, своей веерной рассылкой пресс-релизов после принятия бюджета напомнил, как единым фронтом петербургские единороссы вместе с руководителем питерского отделения партии власти Сергеем Боярским навалились на премьера Мишустина, дабы отстоять финансовое благополучие Северной столицы, которое рискует сильно пошатнуться после ликвидации института консолидированного налогоплательщика.

"Для Санкт-Петербурга в этом году поступления из федерального бюджета особенно важны. В "Единой России" понимают, что с ликвидацией института консолидированного налогоплательщика, который позволял городу иметь высокие доходы, например от деятельности структур ПАО "Газпром", городу требуются дополнительные средства для сохранения полного объёма финансирования социальных обязательств и проектов развития. В том числе на строительство новых объектов транспортной инфраструктуры, ускорение движения жилищной очереди и процесса расселения коммуналок, формирование комфортной городской среды и прочее. Вместе с остальными депутатами-единороссами из Санкт-Петербурга я направлял соответствующее обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину", — комментирует Романов.

Действительно, федеральные средства крайне важны для нашего города. В федеральном бюджете на 2023-й и 2024–2025 годы нашлись деньги на такие объекты, как: строительство нового корпуса НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой;

строительство и реконструкция комплекса зданий Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова";

реконструкция и реставрация здания Санкт-Петербургского государственного университета;

реконструкция учебных городков Морской государственной академии имени адмирала С.О. Макарова;

реконструкция учебного корпуса НИУ ВШЭ в г. Санкт-Петербурге;

реконструкция Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС;

реконструкция и техническое перевооружение Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета;

строительство регионального центра по хоккею в г. Санкт-Петербурге;

реконструкция комплекса зданий и сооружений Фёдоровского городка в Царском Селе — без срочных работ на этом объекте мы его просто теряем.

Вот от чего, по сути, отвернулись петербургские "противленцы". Впрочем, есть в Нижней палате федерального парламента ещё один примечательный петербуржец — избранный от "Единой России" депутат Евгений Марченко. Помнится, в прошлом году он проявил характер и вопреки партийной дисциплине проголосовал против закона о бюджете. Членом фракции ЕР он больше не является, как, собственно, и членом партии. Партия его "отменила". В этот раз он вновь вошёл в "узкий круг" из 10% думского состава, кто просто отсутствовал в зале заседаний, когда там принимали самый главный финансовый документ страны.