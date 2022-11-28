Англичанин Росс Браун покинул пост спортивного директора чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом говорится в его колонке для сайта организации. Там он указал на то, что сейчас "наступило самое подходящее время уйти на пенсию".

"Мы сделали большую часть работы, сейчас находимся в периоде консолидации. В 2026 году появится новая машина, но до этого ещё четыре года, для меня это довольно далеко, так что лучше следующей группе людей взять на себя эту часть работы. Я считаю, что покидаю "Формулу-1" в прекрасное время", — написал Браун.

Карьеру в компании он начал в качестве инженера команды "Уильямс" в 1978 году. Через десять лет покинул "Формулу-1", но через два года вернулся уже в качестве технического директора и конструктора "Бенеттона". В тот период пилот команды немец Михаэль Шумахер дважды выиграл чемпионский титул (1994, 1995 годы), команда также стала победителем Кубка конструкторов (1995 год). А в 1997-м Росс начал работать в "Феррари". Команда под его руководством выиграла шесть Кубков конструкторов (1999–2004 годы). Тогда же (2000–2004 годы) Шумахер забрал ещё пять чемпионских титулов.

Как отметил теперь уже бывший спортивный директор, эта работа всегда была любимой для него, он благодарен всем командам и чемпионам за счастье работать с ними.

"Я любил почти каждую минуту своей 46-летней карьеры <...> Я бы ничего не изменил. Могу сказать наверняка, что без моей жены и поддержки семьи я бы не смог этого сделать. Теперь я буду смотреть "Формулу-1" со своего дивана, аплодируя и ругаясь как фанат, довольный тем, что спорт находится в фантастическом месте и у него такое фантастическое будущее", — добавил он.