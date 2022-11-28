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28 ноября, 18:54

Маск заявил, что Apple почти прекратила рекламу в Twitter

Компания Apple практически остановила рекламу в соцсети Twitter. Об этом заявил владелец платформы американский предприниматель Илон Маск.

"Apple в основном остановила рекламу в Twitter. В Америке ненавидят свободу слова?" — написал он в своём аккаунте.

Маск предрёк увеличение числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда

Маск предрёк увеличение числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что некоторые крупные бренды сократили траты на рекламу в соцсети Twitter из-за новой политики Илона Маска. При этом предприниматель, в свою очередь, попытался лично позвонить руководителям этих брендов и отчитать их.

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ТАСС / DPA / Picture-alliance

Никита Осипов

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