Маск заявил, что Apple почти прекратила рекламу в Twitter
Компания Apple практически остановила рекламу в соцсети Twitter. Об этом заявил владелец платформы американский предприниматель Илон Маск.
"Apple в основном остановила рекламу в Twitter. В Америке ненавидят свободу слова?" — написал он в своём аккаунте.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что некоторые крупные бренды сократили траты на рекламу в соцсети Twitter из-за новой политики Илона Маска. При этом предприниматель, в свою очередь, попытался лично позвонить руководителям этих брендов и отчитать их.
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ТАСС / DPA / Picture-alliance