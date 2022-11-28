Маск заявил, что Apple почти прекратила рекламу в Twitter

"Apple в основном остановила рекламу в Twitter. В Америке ненавидят свободу слова?" — написал он в своём аккаунте.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что некоторые крупные бренды сократили траты на рекламу в соцсети Twitter из-за новой политики Илона Маска. При этом предприниматель, в свою очередь, попытался лично позвонить руководителям этих брендов и отчитать их.