Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в белорусском Гродно
Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в белорусском Гродно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Гродно", — говорится в нём.
Необходимую численность работников и штатное расписание поручено установить МИД РФ. Соглашение об открытии генконсульства по инициативе российской стороны между Москвой и Минском было достигнуто ещё 16 ноября. Планируется, что генконсульство должно заработать до конца этого года.
А ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время намерен провести встречу с Владимиром Путиным. Глава соседней республики сообщил, что обсудит с российским коллегой бюрократические моменты, тормозящие сотрудничество с Москвой, в том числе и по импортозамещению.