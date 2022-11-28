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28 ноября, 18:44

Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в белорусском Гродно

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в белорусском Гродно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Гродно", — говорится в нём.

Необходимую численность работников и штатное расписание поручено установить МИД РФ. Соглашение об открытии генконсульства по инициативе российской стороны между Москвой и Минском было достигнуто ещё 16 ноября. Планируется, что генконсульство должно заработать до конца этого года.

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А ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время намерен провести встречу с Владимиром Путиным. Глава соседней республики сообщил, что обсудит с российским коллегой бюрократические моменты, тормозящие сотрудничество с Москвой, в том числе и по импортозамещению.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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