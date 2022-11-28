Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в белорусском Гродно

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в белорусском Гродно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Гродно", — говорится в нём.

Необходимую численность работников и штатное расписание поручено установить МИД РФ. Соглашение об открытии генконсульства по инициативе российской стороны между Москвой и Минском было достигнуто ещё 16 ноября. Планируется, что генконсульство должно заработать до конца этого года.