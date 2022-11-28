Женщина, сбившая насмерть мать и ребёнка в Москве, уже была лишена прав

Женщина, сбившая на улице Свободы в Москве мать с двумя маленькими детьми, ранее уже лишалась водительских прав на четыре месяца. Из картотеки судебных дел столицы следует, что в предыдущий раз она стала виновницей ДТП весной прошлого года.

Лишение прав произошло из-за того, что женщина проехала на запрещающий сигнал светофора. В результате этого тогда произошло столкновение автомобилей. Об этом свидетельствует постановление мирового судебного участка Тверского района Москвы от 3 марта 2021 года. Причём сама участница аварии на суд не явилась, говорится в документе.

"Украинскую Наталью Александровну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на четыре месяца", — цитирует РИА "Новости" текст постановления.

Ранее Лайф писал, что экспертиза выявила наркотики в крови женщины, сбившей насмерть мать с ребёнком в Москве. Прокуратура передала дело в орган Следственного комитета из-за того, что преступление относится к категории тяжких.