Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 52 долларов за баррель
Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 52 долларов за баррель и достигла 51,96 доллара. Как уточняет Bloomberg, данная цена меньше, чем предельный уровень, который обсуждался в Евросоюзе.
"Ключевая для страны (России. — Прим. Лайфа) марка нефти Urals упала до 51,96 доллара за баррель в портах Приморска. На такой же уровень она упала в портах Новороссийска", — сказано в материале агентства.
По данным СМИ, падение цены Urals послужило напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются дипломаты ЕС, думающие о потолке стоимости, которым можно ограничить экспорт энергоресурсов из Москвы. При этом большинство западных государств требуют удержания цены в диапазоне от 65 до 75 долларов за баррель. Известно, что любому покупателю нефти, который заплатит выше предельного уровня, будет запрещено использовать европейские корабли или страховку.
Ранее Лайф писал, что стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE впервые с 11 января опустилась ниже $82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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