Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 18:11

Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 52 долларов за баррель

Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 52 долларов за баррель и достигла 51,96 доллара. Как уточняет Bloomberg, данная цена меньше, чем предельный уровень, который обсуждался в Евросоюзе.

"Ключевая для страны (России. — Прим. Лайфа) марка нефти Urals упала до 51,96 доллара за баррель в портах Приморска. На такой же уровень она упала в портах Новороссийска", — сказано в материале агентства.

По данным СМИ, падение цены Urals послужило напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются дипломаты ЕС, думающие о потолке стоимости, которым можно ограничить экспорт энергоресурсов из Москвы. При этом большинство западных государств требуют удержания цены в диапазоне от 65 до 75 долларов за баррель. Известно, что любому покупателю нефти, который заплатит выше предельного уровня, будет запрещено использовать европейские корабли или страховку.

В ЕС осудили предложение Польши о снижении потолка цен на российскую нефть

В ЕС осудили предложение Польши о снижении потолка цен на российскую нефть

Ранее Лайф писал, что стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE впервые с 11 января опустилась ниже $82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров