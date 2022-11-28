Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 52 долларов за баррель

Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 52 долларов за баррель и достигла 51,96 доллара. Как уточняет Bloomberg, данная цена меньше, чем предельный уровень, который обсуждался в Евросоюзе.

"Ключевая для страны (России. — Прим. Лайфа) марка нефти Urals упала до 51,96 доллара за баррель в портах Приморска. На такой же уровень она упала в портах Новороссийска", — сказано в материале агентства.

По данным СМИ, падение цены Urals послужило напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются дипломаты ЕС, думающие о потолке стоимости, которым можно ограничить экспорт энергоресурсов из Москвы. При этом большинство западных государств требуют удержания цены в диапазоне от 65 до 75 долларов за баррель. Известно, что любому покупателю нефти, который заплатит выше предельного уровня, будет запрещено использовать европейские корабли или страховку.