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Регион
Опубликовано 28 ноября 2022, 20:55

Глава НОК Швеции Орьес покинул пост из-за обвинений в домогательствах

Глава НОК Швеции Матс Орьес. Обложка © ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Глава НОК Швеции Матс Орьес. Обложка © ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции Матс Орьес стал фигурантом дела о сексуальных домогательствах, в связи с этим он решил на время покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает Expressen.

"Это ужасное обвинение для меня, моей семьи и моих близких. Я отказываюсь от исполнения рабочих обязанностей, пока идёт судебный процесс", — приводит издание слова 55-летнего Орьеса.

Подавшая иск "жертва" чиновника утверждает, что минувшим летом тот якобы положил руку ей на бедро в поезде, а также делал непристойные заявления на тему секса. Сам же Орьес категорически отрицает это. Его дело будет рассматриваться в окружном суде Фалуна.

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Наталья Исакова
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