Глава НОК Швеции Орьес покинул пост из-за обвинений в домогательствах

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции Матс Орьес стал фигурантом дела о сексуальных домогательствах, в связи с этим он решил на время покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает Expressen.

"Это ужасное обвинение для меня, моей семьи и моих близких. Я отказываюсь от исполнения рабочих обязанностей, пока идёт судебный процесс", — приводит издание слова 55-летнего Орьеса.

Подавшая иск "жертва" чиновника утверждает, что минувшим летом тот якобы положил руку ей на бедро в поезде, а также делал непристойные заявления на тему секса. Сам же Орьес категорически отрицает это. Его дело будет рассматриваться в окружном суде Фалуна.