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28 ноября, 17:41

В Элисте из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели карантин

Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев объявил о введении карантина в Элисте из-за угрозы стремительного распространения гриппа и ОРВИ. По его словам, за минувшую неделю в столице республики заметно ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

"В Элисте отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте 7–14 лет в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели. В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ с 29 ноября в Элисте вводятся ограничительные мероприятия", — сказал он.

Так, с 29 ноября в Элисте будет действовать запрет на массовые мероприятия, включая спортивные состязания. Кроме того, приостанавливаются занятия в школах для учащихся с первого по девятый классы, а также в организациях дополнительного образования среди несовершеннолетних этого же возраста.

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Pexels

Наталья Исакова

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