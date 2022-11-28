В Элисте из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели карантин
Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев объявил о введении карантина в Элисте из-за угрозы стремительного распространения гриппа и ОРВИ. По его словам, за минувшую неделю в столице республики заметно ухудшилась эпидемиологическая обстановка.
"В Элисте отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте 7–14 лет в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели. В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ с 29 ноября в Элисте вводятся ограничительные мероприятия", — сказал он.
Так, с 29 ноября в Элисте будет действовать запрет на массовые мероприятия, включая спортивные состязания. Кроме того, приостанавливаются занятия в школах для учащихся с первого по девятый классы, а также в организациях дополнительного образования среди несовершеннолетних этого же возраста.
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