Всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом в России объяснили "иммунным долгом"

В российских регионах фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых. Об этом в понедельник пишет "Коммерсант". Медики объясняют тенденцию "принципом иммунного долга": из-за карантина во время пандемии коронавируса россияне молодого и школьного возраста перестали сталкиваться с другими патогенами в период их циркуляции, и теперь вирусы стремятся наверстать упущенное за полтора года ограничений.

Журналисты выяснили, что в 2022 году рост заболеваемости сезонными инфекциями оказался двукратным по сравнению с показателями эпидемических сезонов 2016–2019 годов. Доля пациентов до 14 лет оценивается в 40% или чуть выше. Ситуация осложняется от региона к региону. К примеру, в Екатеринбурге, как пишет "Ъ", с 14 по 20 ноября выявили 15,8 тысячи случаев ОРВИ, что на 12,9% выше среднего многолетнего уровня. А в Петербурге на целых 32,4% фиксируют прирост заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей именно в возрастной группе 7–14 лет.

Впрочем, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов поспешил успокоить россиян: ничего "экстраординарного" в подъёме заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей в этом сезоне нет. По его словам, сейчас мы наблюдаем традиционный период роста сезонной заболеваемости, а в предыдущие два года пандемии частота регистрации гриппа была не столь значимой благодаря высокому охвату вакцинацией.