Всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом в России объяснили "иммунным долгом"
"Коммерсант": В России выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей и взрослых
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В российских регионах фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых. Об этом в понедельник пишет "Коммерсант". Медики объясняют тенденцию "принципом иммунного долга": из-за карантина во время пандемии коронавируса россияне молодого и школьного возраста перестали сталкиваться с другими патогенами в период их циркуляции, и теперь вирусы стремятся наверстать упущенное за полтора года ограничений.
Журналисты выяснили, что в 2022 году рост заболеваемости сезонными инфекциями оказался двукратным по сравнению с показателями эпидемических сезонов 2016–2019 годов. Доля пациентов до 14 лет оценивается в 40% или чуть выше. Ситуация осложняется от региона к региону. К примеру, в Екатеринбурге, как пишет "Ъ", с 14 по 20 ноября выявили 15,8 тысячи случаев ОРВИ, что на 12,9% выше среднего многолетнего уровня. А в Петербурге на целых 32,4% фиксируют прирост заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей именно в возрастной группе 7–14 лет.
Впрочем, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов поспешил успокоить россиян: ничего "экстраординарного" в подъёме заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей в этом сезоне нет. По его словам, сейчас мы наблюдаем традиционный период роста сезонной заболеваемости, а в предыдущие два года пандемии частота регистрации гриппа была не столь значимой благодаря высокому охвату вакцинацией.
Ранее врачи назвали максимально допустимое количество простуд за холодное время. Если человек болеет чаще, это свидетельствует о проблемах с иммунитетом. Продолжительность простуды может указывать также на слабый иммунитет. Кроме того, специалисты объяснили, почему горячий чай и лимон могут усугубить течение ОРВИ. Оказалось, что не менее опасным является лечение больного горла компрессами.