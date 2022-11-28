У людей с зависимостью от смартфонов обнаружили проблемы с самоконтролем

Итальянские учёные из Мессинского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, с чем связана зависимость от смартфона. Результаты эксперимента специалисты опубликовали в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

В исследовании приняли участие 111 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Сначала они прошли анкетирование, по итогам которого учёные выяснили, как часто подопытные пользуются смартфонами. Затем специалисты дали им задание на три дня. В течение этого периода участники должны были ограничить использование смартфонов.

Выяснилось, что самые активные пользователи имели худшие показатели как до эксперимента, так и после. Им также было очень тяжело соблюдать ограничения, поэтому пользовались смартфонами дольше нужного. Учёные пришли к выводу, что наиболее высокая склонность к прокрастинации и низкий уровень психологического благополучия связаны с такой зависимостью. Причём последняя проблема может в дальнейшем спровоцировать расстройства психики. По словам специалистов, люди с этой проблемой имеют меньший самоконтроль, что может негативно сказываться на качестве повседневной жизни, мешая выполнять различные задачи.

Стоит отметить, что некоторые участники отказались от исследования, когда узнали об ограничении пользования смартфоном. Учитывая этот факт, учёные пришли к выводу, что люди с наибольшим уровнем зависимости не попали в окончательную выборку. Поэтому, отметили специалисты, в будущем они собираются сконцентрироваться именно на таких пользователях.