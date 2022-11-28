В Германии объяснили, как США готовили Украину к конфликту с Россией

Вашингтон активно подпитывает конфликт на Украине после Евромайдана, случившегося в 2014 году, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен.

"С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО", — сказал он в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Политик уверен, что США смогли ухудшить отношения между ЕС и Россией и устранить геополитического противника в лице Германии. Таким образом Соединённые Штаты получили возможность определять политику стран Евросоюза.

При этом в полной мере осуществить планы против Москвы Вашингтону не удалось, уверен Лафонтен. Теперь американские власти осознают, что "обломали себе зубы", поскольку оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путём. Кроме того, антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом, заключил он.