Артиллеристам Западного военного округа в ходе военной спецоперации на Украине помогает наносить точные удары радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Работа комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Видео @ Telegram / Минобороны России

Комплекс предназначен для разведки позиций огневых средств противника. Он позволяет рассчитывать траекторию снарядов и ракет, корректировать огонь, следить за воздушным пространством.

"Принцип работы — засекает снаряд в полёте, провожает его несколько секунд и точное местоположение даёт, директорию снаряда. Машины три-четыре в день засекает. В основном миномёты. РСЗО, гаубицы редко бывают", — рассказал командир отделения радиолокационного комплекса "Зоопарк" по имени Никита.