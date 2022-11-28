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Опубликовано 28 ноября 2022, 05:22
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Артиллеристы ЗВО раскрыли секрет точной стрельбы

Минобороны РФ: Артиллеристам в спецоперации помогает комплекс разведки "Зоопарк"

Артиллеристам Западного военного округа в ходе военной спецоперации на Украине помогает наносить точные удары радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Работа комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Видео @ Telegram / Минобороны России

Комплекс предназначен для разведки позиций огневых средств противника. Он позволяет рассчитывать траекторию снарядов и ракет, корректировать огонь, следить за воздушным пространством.

"Принцип работы — засекает снаряд в полёте, провожает его несколько секунд и точное местоположение даёт, директорию снаряда. Машины три-четыре в день засекает. В основном миномёты. РСЗО, гаубицы редко бывают", — рассказал командир отделения радиолокационного комплекса "Зоопарк" по имени Никита.

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Ранее Лайф писал, что средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в Сумской области.

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Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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