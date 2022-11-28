Минздраву предложили открыть при больницах магазины с низкими ценами

При медицинских учреждениях необходимо создать магазины с товарами первой необходимости, в которых цены не будут включать НДС. Письмо с таким предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, пишет RT, ссылаясь на копию документа.

Орлов отметил, что граждане, которые находятся на стационарном лечении, нередко нуждаются в товарах первой необходимости, средствах личной гигиены и прочей продукции, но не всегда имеют возможность получить эти вещи, не имея родственников, которые бы эти предметы им передали. При этом пациентам не позволяется покидать учреждение до выписки.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации (освобождённые от НДС)", — указано в письме.