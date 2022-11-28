Запущено серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Внедорожник Aurus Komendant. Фото © VK / Aurus Motors
На заводе в Елабуге запущено серийное производство внедорожников премиум-класса Aurus Komendant. Об этом говорится в сообщении компании-производителя.
"26 ноября 2022 г. на заводе Aurus в ОЭЗ "Алабуга" Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant", — рассказали в Aurus Motors.
Там подчеркнули, что для России это первый люксовый внедорожник, который будет полностью выпускаться в нашей стране. Большая часть комплектующих также отечественные: их доля доведена уже до 70%.
У внедорожника полный привод, двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., объёмом 4,4 литра. Автомобиль оснащён девятиступенчатой трансмиссией. У него люксовая отделка салона и множество функций для комфорта.
Как рассказывал Лайф, первая презентация внедорожника состоялась в конце сентября. Тогда было заявлено, что старт продаж намечен на первый квартал 2023 года. Стоимость автомобиля составит от 33,7 млн рублей.