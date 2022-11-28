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28 ноября, 04:33

Запущено серийное производство внедорожников Aurus Komendant

<p>Внедорожник Aurus Komendant. Фото © VK / <a href="https://vk.com/aurusmotors?z=photo-159178108_457239559/wall-159178108_1730" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aurus Motors</a></p>

Внедорожник Aurus Komendant. Фото © VK / Aurus Motors

На заводе в Елабуге запущено серийное производство внедорожников премиум-класса Aurus Komendant. Об этом говорится в сообщении компании-производителя.

"26 ноября 2022 г. на заводе Aurus в ОЭЗ "Алабуга" Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant", — рассказали в Aurus Motors.

Там подчеркнули, что для России это первый люксовый внедорожник, который будет полностью выпускаться в нашей стране. Большая часть комплектующих также отечественные: их доля доведена уже до 70%.

У внедорожника полный привод, двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., объёмом 4,4 литра. Автомобиль оснащён девятиступенчатой трансмиссией. У него люксовая отделка салона и множество функций для комфорта.

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Как рассказывал Лайф, первая презентация внедорожника состоялась в конце сентября. Тогда было заявлено, что старт продаж намечен на первый квартал 2023 года. Стоимость автомобиля составит от 33,7 млн рублей.

Андрей Григорьев

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