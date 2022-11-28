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28 ноября, 03:59

Ломали стены: МЧС показало видео тушения пожара в омском ТЦ "Триумф"

Пожар в омском ТЦ "Триумф" локализован на площади 1350 квадратов

В Омске локализовано возгорание на складе торгового центра "Триумф", находящегося на улице Березовского. Огонь успел охватить площадь в 1350 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Тушение пожара на складе ТЦ "Триумф" в Омске. Видео © ГУ МЧС РФ

На видео, обнародованном ведомством, видно, что спасателям пришлось рушить стены, чтобы добраться до очага возгорания. Судя по этим кадрам, работа была осложнена ещё и из-за сильной задымлённости. Склад торгового центра располагается на первом этаже здания.

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Ранее Лайф писал, что информация о пожаре на складе торгового центра в Омске появилась в  06:18 (03:18 мск). На месте работало порядка 120 пожарных.

Обложка ©

ГУ МЧС РФ

Арина Родионова

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