Ломали стены: МЧС показало видео тушения пожара в омском ТЦ "Триумф"
Пожар в омском ТЦ "Триумф" локализован на площади 1350 квадратов
В Омске локализовано возгорание на складе торгового центра "Триумф", находящегося на улице Березовского. Огонь успел охватить площадь в 1350 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
Тушение пожара на складе ТЦ "Триумф" в Омске. Видео © ГУ МЧС РФ
На видео, обнародованном ведомством, видно, что спасателям пришлось рушить стены, чтобы добраться до очага возгорания. Судя по этим кадрам, работа была осложнена ещё и из-за сильной задымлённости. Склад торгового центра располагается на первом этаже здания.
Ранее Лайф писал, что информация о пожаре на складе торгового центра в Омске появилась в 06:18 (03:18 мск). На месте работало порядка 120 пожарных.
ГУ МЧС РФ