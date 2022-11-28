Мошенники придумали схему обмана россиян через их же счета

Переводя деньги с одного своего счёта на другой, россияне могут лишиться накоплений. Такова, по словам специалиста по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Романа Эткинда, новая вершина "творчества" телефонных мошенников. Злоумышленники втираются в доверие, предварительно установив на компьютер или телефон потенциальной жертвы вирус — его случайно можно скачать из письма или смс-сообщения.

Как рассказал агентству "Прайм" Эткинд, заполучив данные от приложения онлайн-банка жертвы, аферисты звонят, представляясь сотрудником Центробанка, коммерческих банков, полиции или других организаций. Они сообщают что, либо все ваши счета были скомпрометированы, кроме одного, либо продают "уникальные продукты с высокой доходностью" и в завершение разговора предлагают "всего лишь перевести все имеющиеся средства" на указанный счёт. После мошенники тут же перекидывают все деньги себе.

"Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов", — пояснил Эткинд.

Специалист рекомендовал ни в коем случае не отвечать на звонки с неизвестных номеров и не переходить по ссылкам из электронных писем, полученных из незнакомых источников. Он также указал на то, что злоумышленники копируют сайты известных банков и других организаций, поэтому посоветовал обязательно проверять правильность вводимых ссылок.