Мошенники придумали схему обмана россиян через их же счета
Финансист Эткинд: россиян могут обмануть при переводе денег между их же счетами
Переводя деньги с одного своего счёта на другой, россияне могут лишиться накоплений. Такова, по словам специалиста по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Романа Эткинда, новая вершина "творчества" телефонных мошенников. Злоумышленники втираются в доверие, предварительно установив на компьютер или телефон потенциальной жертвы вирус — его случайно можно скачать из письма или смс-сообщения.
Как рассказал агентству "Прайм" Эткинд, заполучив данные от приложения онлайн-банка жертвы, аферисты звонят, представляясь сотрудником Центробанка, коммерческих банков, полиции или других организаций. Они сообщают что, либо все ваши счета были скомпрометированы, кроме одного, либо продают "уникальные продукты с высокой доходностью" и в завершение разговора предлагают "всего лишь перевести все имеющиеся средства" на указанный счёт. После мошенники тут же перекидывают все деньги себе.
"Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов", — пояснил Эткинд.
Специалист рекомендовал ни в коем случае не отвечать на звонки с неизвестных номеров и не переходить по ссылкам из электронных писем, полученных из незнакомых источников. Он также указал на то, что злоумышленники копируют сайты известных банков и других организаций, поэтому посоветовал обязательно проверять правильность вводимых ссылок.
Как писал Лайф ранее, раскрыта схема, при которой телефонные жулики доводят жертву до полного разорения. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что россиянам начали приходить документы сотрудников правоохранительных органов. В результате этой схемы мошенники заставляют перевести все деньги на безопасный счёт.
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