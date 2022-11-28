В Британии спрогнозировали, что будет с Украиной при победе Трампа на выборах

Запад может перестать помогать Украине, если бывший лидер США Дональд Трамп вновь сумеет победить в президентской гонке. Об этом заявил в интервью Welt британский историк, специалист по России Орландо Файджес.

"Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединённых Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп", — сказал Файджес.

По его мнению, Россия опирается на понимание, что Украина для Москвы значит больше, чем для Запада, и что последний не будет бесконечно поддерживать Киев. В этих расчётах Россия права, считает Файджес.