"Худшая для всех зима впереди": В Британии допустили, что Украина лишится поддержки
Guardian: Украина рискует лишиться поддержки Запада из-за его собственных проблем
Страны Запада начали ощущать последствия помощи, которую они направляли Украине. К такому выводу пришёл обозреватель британского издания The Guardian Саймон Тисдалл.
Он считает, что на Европу надвигается "огромный гуманитарный и миграционный кризис" — и это будет вызовом каждой стране в ЕС. Во многих городах там уже выходят на митинги против антироссийских санкций. Негативные последствия украинского конфликта начинают сказываться на Западе, и Киев может лишиться поддержки.
"А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима ещё впереди", — пишет Тисдалл.
Он подчеркнул, что скорость поставки оружия Киеву уже снижается. Запасы у стран Запада истощаются, а на производство новой техники нужно время. Также, по мнению журналиста, общественное мнение на Западе "притупилось" из-за отсутствия конкретных планов по урегулированию ситуации.
"В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта на Украине переходит в апатию", — пишет обозреватель.
Ранее американские СМИ писали, что Белый дом в марте вынудил Польшу не поставлять Украине советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы китайской стороны: официальный Пекин опасается эскалации украинского конфликта.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko