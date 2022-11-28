"Худшая для всех зима впереди": В Британии допустили, что Украина лишится поддержки

Страны Запада начали ощущать последствия помощи, которую они направляли Украине. К такому выводу пришёл обозреватель британского издания The Guardian Саймон Тисдалл.

Он считает, что на Европу надвигается "огромный гуманитарный и миграционный кризис" — и это будет вызовом каждой стране в ЕС. Во многих городах там уже выходят на митинги против антироссийских санкций. Негативные последствия украинского конфликта начинают сказываться на Западе, и Киев может лишиться поддержки.

"А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима ещё впереди", — пишет Тисдалл.

Он подчеркнул, что скорость поставки оружия Киеву уже снижается. Запасы у стран Запада истощаются, а на производство новой техники нужно время. Также, по мнению журналиста, общественное мнение на Западе "притупилось" из-за отсутствия конкретных планов по урегулированию ситуации.

"В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта на Украине переходит в апатию", — пишет обозреватель.