Британского журналиста задержали при освещении митингов в Шанхае

Полиция Шанхая задержала корреспондента британской вещательной корпорации "Би-би-си" Эда Лоуренса, освещавшего протесты. В компании заявили, что Лоуренса доставили в полицейский участок, где на протяжении нескольких часов якобы избивали. Соответствующее заявление корпорация распространила в воскресенье вечером.

Задержание журналиста "Би-би-си". Видео @ Twitter / @bombaybadboy

"Его удерживали в течение нескольких часов перед тем, как отпустить. Во время задержания полицейские избивали и пинали его. Это случилось, когда он работал в качестве аккредитованного журналиста", — говорится в сообщении.

Китайские власти пока никак не отреагировали на произошедшее.