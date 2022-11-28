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28 ноября, 00:34

Британского журналиста задержали при освещении митингов в Шанхае

"Би-би-си" заявила об избиении её журналиста во время протестов в Шанхае

<p>Момент задержания журналиста "Би-би-си" в Шанхае. Обложка @ Twitter / <a href="https://twitter.com/albernap" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@albernap</a></p>

Момент задержания журналиста "Би-би-си" в Шанхае. Обложка @ Twitter / @albernap

Полиция Шанхая задержала корреспондента британской вещательной корпорации "Би-би-си" Эда Лоуренса, освещавшего протесты. В компании заявили, что Лоуренса доставили в полицейский участок, где на протяжении нескольких часов якобы избивали. Соответствующее заявление корпорация распространила в воскресенье вечером.

Задержание журналиста "Би-би-си". Видео @ Twitter / @bombaybadboy

"Его удерживали в течение нескольких часов перед тем, как отпустить. Во время задержания полицейские избивали и пинали его. Это случилось, когда он работал в качестве аккредитованного журналиста", — говорится в сообщении.

Китайские власти пока никак не отреагировали на произошедшее.

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Напомним, что в это воскресенье в жители Шанхая вышли на митинг против жёстких антикоронавирусных ограничений. Предположительно, жителей подтолкнул к демонстрациям пожар 24 ноября в Урумчи на северо-западе КНР. Там погибло десять человек. Люди считают, что трагедии можно было избежать, если бы не новые антиковидные ограничения.

Анатолий Симоненко
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