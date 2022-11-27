Студенты ряда университетов в Китае устроили протесты против жёстких ковидных ограничений

Студенты престижного Университета Цинхуа в Пекине провели на территории вуза акцию протеста ввиду несогласия с жёсткими антиковидными ограничениями. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на россиянку, которая обучается там.

"Протестующие спели национальный гимн и проскандировали лозунги. Собрались рядом со столовой, которая находится в районе общежитий", — рассказала она.

По словам девушки, в качестве символа протестующие использовали белую бумагу. При этом студентка не смогла описать масштаб протеста, но отметила, что было занято всё пространство перед столовой. Сама акция началась в 11:00 (06:00 мск) и продлилась несколько часов. При этом охранники не применяли по отношению к участникам агрессию.

Акция неповиновения прошла и в кампусе Коммуникационного университета Китая в Нанкине (провинция Цзянсу, Восточный Китай). В ней приняли участие несколько сотен человек. Сотрудники вузов, полиция и охрана наблюдали за происходившим и требовали от студентов разойтись. Массовые протесты против антиковидных ограничений также прошли в Чунцине, Ухани и других городах КНР.