Кремль надеется на прозрение Европарламента по отношению к России

В Европарламенте в будущем может наступить прозрение по отношению к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя резолюцию организации о признании РФ "государством – спонсором терроризма".

Представитель Кремля напомнил, что данный документ не носит юридически обязывающего характера. По его словам, Москва замечает недостаток профессионализма в Европарламенте и русофобские настроения его членов.

"Европарламент — это такая организация, которая скорее основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе. <...> А эмоции — это же дело такое переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то ещё. А потом, может, прозрение настанет", — сообщил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он напомнил, что в последние годы Европарламент не питал особой любви к Москве, из-за чего в России не хотели принимать "близко к сердцу" происходящее в организации. Песков пояснил, что речь идёт о ситуации, когда "оголтелая русофобия" и ненависть к РФ "льётся через край".