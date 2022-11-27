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27 ноября, 11:57

"Мы же видим всю Украину": Лукашенко описал ситуацию в воздухе в момент падения ракет в Польше

Лукашенко: В воздухе не было российских ракет в момент падения снарядов С-300 в Польше

В момент падения снарядов С-300 на территории Польши в воздухе не было российских ракет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Но имейте в виду: в этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

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Лукашенко признался, что у Минска достаточно сил и средств, чтобы наблюдать за воздухом, а также следить за всей территорией Украины. Случившийся в Польше инцидент показывает, что украинский лидер Владимир Зеленский "заваруху эту продолжает, углубляет, совершает эскалацию", добавил белорусский президент.

Напомним, 15 ноября стало известно о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.

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Сайт президента Белоруссии

Артур Лапсаков

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