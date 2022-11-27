"Мы же видим всю Украину": Лукашенко описал ситуацию в воздухе в момент падения ракет в Польше

В момент падения снарядов С-300 на территории Польши в воздухе не было российских ракет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Но имейте в виду: в этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".