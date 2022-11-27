Главу МИД Белоруссии Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске
Владимир Макей. Обложка © VK / Посольство России в Беларуси
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске. Церемония прощания пройдёт в Центральном доме офицеров столицы страны. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Согласно распоряжению премьер-министра, организовать похороны Макея поручено горисполкому. За церемонию прощания будет отвечать Министерство обороны. Дата и время пока не уточняются.
О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно 26 ноября. Он начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000-м был назначен на должность помощника президента Республики Беларусь, а в 2008 году возглавил его администрацию. Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года.