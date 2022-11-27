Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 11:49

Главу МИД Белоруссии Макея похоронят на Восточном кладбище в Минске

<p>Владимир Макей. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/embassyruminsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Беларуси</a></p>

Владимир Макей. Обложка © VK / Посольство России в Беларуси

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске. Церемония прощания пройдёт в Центральном доме офицеров столицы страны. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Согласно распоряжению премьер-министра, организовать похороны Макея поручено горисполкому. За церемонию прощания будет отвечать Министерство обороны. Дата и время пока не уточняются.

В Совфеде назвали умершего главу МИД Белоруссии профессионалом высшей пробы и патриотом

В Совфеде назвали умершего главу МИД Белоруссии профессионалом высшей пробы и патриотом

О смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно 26 ноября. Он начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000-м был назначен на должность помощника президента Республики Беларусь, а в 2008 году возглавил его администрацию. Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года.


Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров