СМИ раскрыли подробности встречи Бердыева с руководством ФК "Сочи"
СЭ: Бердыев обсуждает с руководством "Сочи" тему усиления команды
Новый тренер "Сочи" Курбан Бердыев обсуждает с генеральным директором клуба Дмитрием Рубашко возможное усиление команды и жильё специалиста в городе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Кроме того, по данным издания, в ходе разговора поднималась тема конкретных футболистов клуба. Встреча проводится в воскресенье, 27 ноября.
Напомним, Курбан Бердыев был представлен игрокам футбольного клуба "Сочи" в качестве нового главного тренера команды в субботу, 26 ноября. Контракт с 70-летним специалистом заключён на 2,5 года.
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