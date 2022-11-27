СМИ раскрыли подробности встречи Бердыева с руководством ФК "Сочи"

Новый тренер "Сочи" Курбан Бердыев обсуждает с генеральным директором клуба Дмитрием Рубашко возможное усиление команды и жильё специалиста в городе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Кроме того, по данным издания, в ходе разговора поднималась тема конкретных футболистов клуба. Встреча проводится в воскресенье, 27 ноября.