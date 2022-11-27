Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 11:47

СМИ раскрыли подробности встречи Бердыева с руководством ФК "Сочи"

СЭ: Бердыев обсуждает с руководством "Сочи" тему усиления команды

Новый тренер "Сочи" Курбан Бердыев обсуждает с генеральным директором клуба Дмитрием Рубашко возможное усиление команды и жильё специалиста в городе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Кроме того, по данным издания, в ходе разговора поднималась тема конкретных футболистов клуба. Встреча проводится в воскресенье, 27 ноября.

"Курбан — мой тренер": Нобоа оценил возможный приход Бердыева в "Сочи"

"Курбан — мой тренер": Нобоа оценил возможный приход Бердыева в "Сочи"

Напомним, Курбан Бердыев был представлен игрокам футбольного клуба "Сочи" в качестве нового главного тренера команды в субботу, 26 ноября. Контракт с 70-летним специалистом заключён на 2,5 года.

Обложка ©

VK / Курбан Бердыев

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров