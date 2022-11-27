Катар введёт санкции против Португалии из-за слов президента страны на ЧМ
СМИ: Катар внесёт Португалию в чёрный список из-за слов де Соузы на ЧМ-2022
После окончания чемпионата мира по футболу власти Катара внесут Португалию в чёрный список. Это связано с заявлениями президента страны Марселу Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты, пишет Sol.
На конференции в Дохе, в кулуарах игры между Португалией и Ганой, Де Соуза затронул проблемы прав человека. Его слова не понравились местным властям, хоть и были довольно мягкими. Там вспомнили и предыдущие заявления руководителей страны. В итоге посла Португалии вызвали к вице-премьеру Катара.
Внесение Португалии в чёрный список может привести к политическим и экономическим последствиям. Также это приведёт к затруднению перемещения людей между двумя странами. Известно, правителям Катара не понравилась критика и со стороны Дании, Германии и Франции.
Ранее Лайф сообщал о том, что сборная Франции обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Wikipedia / Web Summit. Марселу Ребелу де Соуза