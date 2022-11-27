Парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении страны в ШОС

В Меджлисе (Парламенте) Ирана одобрили законопроект о вступлении страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). По данным агентства Mehr, инициативу поддержали 205 человек, то есть большинство, ещё трое выступили против, четверо воздержались.

"Условием членства Ирана [в ШОС] является одобрение всех документов, которые были приняты организацией до настоящего момента", — отметил официальный представитель Комиссии национальной безопасности и внешней политики Парламента Абольфазль Амуйи.

По его словам, если ШОС утвердит какой-либо новый документ, то Меджлис также обязан рассмотреть и одобрить его.