Кремль выразил уверенность в решении разногласий с Турцией путём переговоров
Песков: Россия сможет решить разногласия с Турцией по Сирии с помощью переговоров
У Москвы есть разногласия с Анкарой по Сирии, но уровень российско-турецких отношений позволяет урегулировать ситуацию с помощью переговоров. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков заявил, что Россия сможет решить разногласия с Турцией по Сирии с помощью переговоров. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"С Турцией разногласия есть, но есть и другая превосходная история — уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать разногласия не путём конфронтации, а путём долгих, пусть напряжённых, но всё-таки переговоров", — сказал представитель Кремля.
Песков также напомнил, что разногласия по Сирии уже удавалось купировать — в октябре 2019 года в Сочи был подписан документ, зачитанный представителями РФ и Турции.
В последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Под огонь попал приграничный город Кобани в САР. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий".
LIFE / Сергей Дубровин