Кремль выразил уверенность в решении разногласий с Турцией путём переговоров

У Москвы есть разногласия с Анкарой по Сирии, но уровень российско-турецких отношений позволяет урегулировать ситуацию с помощью переговоров. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков заявил, что Россия сможет решить разногласия с Турцией по Сирии с помощью переговоров. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"С Турцией разногласия есть, но есть и другая превосходная история — уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать разногласия не путём конфронтации, а путём долгих, пусть напряжённых, но всё-таки переговоров", — сказал представитель Кремля.