"Курбан — мой тренер": Нобоа оценил возможный приход Бердыева в "Сочи"

Игрок российского футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что будет хорошо, если новым главным тренером команды станет Курбан Бердыев. Футболист назвал наставника очень хорошим специалистом.

Накануне стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера иранского "Трактора". На официальном сайте клуба сказано, что специалист ведёт переговоры о возвращении в РПЛ. По некоторым данным, главным претендентом на Бердыева считается "Сочи".

"Когда будет объявлено официально, можно будет что-то комментировать. Все знают, что Курбан — мой тренер, это очень хороший специалист. Посмотрим, что будет дальше. Если он возглавит "Сочи", то это будет хорошо. Он сделает очень хорошую команду", — сказал Нобоа в беседе с РИА "Новости".

Ранее Бердыев работал в РПЛ главным тренером "Рубина" и "Ростова". С казанским клубом наставник дважды становился чемпионом России. "Ростов" он приводил к серебряным медалям в чемпионате России. Нобоа играл и в "Рубине", и в "Ростове" под руководством Бердыева.