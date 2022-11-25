Совет ЕС договорился совместно закупать газ не из России

Министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, запланированный объём которых в 2023 году минимум 15% (или 13,5 млрд кубометров) от объёма газохранилищ участников сообщества.

"Новые правила создадут возможности для стран – участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках", — следует из документа, распространённого по итогам прошедшей накануне неформальной встречи в Брюсселе.

Страны должны "приобретать через этот механизм 15% всего газа", необходимого для заполнения газохранилищ в 2023 году. Исключение российского газа из совместных закупок было особо подчёркнуто.