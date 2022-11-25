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24 ноября, 22:52

Совет ЕС договорился совместно закупать газ не из России

ЕК: Страны Евросоюза решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, запланированный объём которых в 2023 году минимум 15% (или 13,5 млрд кубометров) от объёма газохранилищ участников сообщества.

"Новые правила создадут возможности для стран – участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках", — следует из документа, распространённого по итогам прошедшей накануне неформальной встречи в Брюсселе.

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Страны должны "приобретать через этот механизм 15% всего газа", необходимого для заполнения газохранилищ в 2023 году. Исключение российского газа из совместных закупок было особо подчёркнуто.

Как сообщал Лайф, ранее Еврокомиссия подготовила справку, в которой предложила установить потолок цен на природный газ. Там считают, что это должен быть уровень около 3000 долларов за тысячу кубометров.

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ТАСС / АР / Michael Sohn

Юлия Коновалова

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