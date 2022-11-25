С полок британских супермаркетов пропал популярный продукт
Bloomberg: В Великобритании возник дефицит куриных яиц
В Великобритании возник дефицит куриных яиц. Как сообщает агентство Bloomberg, в некоторых супермаркетах Соединённого Королевства этот продукт вовсе исчез с полок.
В материале агентства уточняется, что вспышка птичьего гриппа в США и Европе привела к массовой выбраковке домашней птицы. В результате этого в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в США, а в Венгрии власти ограничивают цены на продукт.
Как отмечают аналитики агентства, свою роль в этом дефиците может играть общая инфляция: покупатели, испытывающие нехватку денег, переходят с мяса на более дешёвый источник белка, каким всё равно остаются яйца. Кроме того, спрос на них обычно выше зимой, особенно в период Рождества. Ещё одной проблемой является невозможность быстро нарастить объёмы поставок яиц из-за специфики производства.
"Мы не производим виджеты для пивных банок. У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несёт то, что несёт курица", — заявил зампредседателя совета по птицеводству Национального союза фермеров Филл Кроули.
При этом ситуация с яйцами с приближением рождественских праздников может ухудшиться. Фермеры заявляют, что повышение стоимости кормов для кур привело к сокращению их маржи. Согласно результатам опроса, проведённого среди членов Британской ассоциации производителей яиц, треть из них либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают или вовсе прекращают заниматься яичным животноводством.
Ранее издание Daily Express со ссылкой на экспертов предложило водителям Великобритании нетривиальный способ сэкономить на расходах на бензин. Автомобилистам посоветовали представлять между полом и педалью яйцо: так получится ездить осторожно и плавно, а отсутствие резких разгонов и рывков позволяет снизить расход топлива.
Unsplash