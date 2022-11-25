С полок британских супермаркетов пропал популярный продукт

В Великобритании возник дефицит куриных яиц. Как сообщает агентство Bloomberg, в некоторых супермаркетах Соединённого Королевства этот продукт вовсе исчез с полок.

В материале агентства уточняется, что вспышка птичьего гриппа в США и Европе привела к массовой выбраковке домашней птицы. В результате этого в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в США, а в Венгрии власти ограничивают цены на продукт.

Как отмечают аналитики агентства, свою роль в этом дефиците может играть общая инфляция: покупатели, испытывающие нехватку денег, переходят с мяса на более дешёвый источник белка, каким всё равно остаются яйца. Кроме того, спрос на них обычно выше зимой, особенно в период Рождества. Ещё одной проблемой является невозможность быстро нарастить объёмы поставок яиц из-за специфики производства.

"Мы не производим виджеты для пивных банок. У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несёт то, что несёт курица", — заявил зампредседателя совета по птицеводству Национального союза фермеров Филл Кроули.

При этом ситуация с яйцами с приближением рождественских праздников может ухудшиться. Фермеры заявляют, что повышение стоимости кормов для кур привело к сокращению их маржи. Согласно результатам опроса, проведённого среди членов Британской ассоциации производителей яиц, треть из них либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают или вовсе прекращают заниматься яичным животноводством.