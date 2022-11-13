Британцы садятся на диету: Почему из магазинов Соединённого Королевства пропали яйца и мясо Великобритании грозит дефицит продукции животноводства. Почему многие жители страны стали невольными вегетарианцами и куда пропадают стейки? 13 ноября, 01:40 Обложка © Getty Images / Mike Egerton / PA Images

Популярная британская газета The Sun затронула больную тему для многих жителей страны. Цены на продукты стремительно растут, но многие из них и вовсе могут исчезнуть с полок супермаркетов. В частности, яйца. Газета ссылается на источники в руководстве крупнейших торговых сетей Великобритании.

Причина проблемы — очередная вспышка птичьего гриппа, а также гибель миллионов кур летом во время жары. Сказывается и тот факт, что многие фермеры уходят из отрасли из-за падения прибыли. Способствует этому рост цен на корма после начала конфликта на Украине.

Доходит до того, что ретейлеры ищут альтернативу отечественному производителю и готовы начать импорт яиц из Польши. Впрочем, такое решение связано с ростом издержек на транспорт, а значит, цены будут выше.

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Впрочем, яйца и так сильно подорожали. Как следует из данных Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), в октябре цены на яйца выросли на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика консалтинговой компании Kantar наглядно говорит о том, что продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7%.

Ранее газета освещала проблемы животноводства в целом. Так, многие британцы против своей воли вынуждены были стать веганами. Многим стали не по карману привычные стейки. Сейчас растут проблемы и с поставками куриного мяса. Дорожает и молочная продукция. При этом рост цен на продукты сопровождается и ростом цен на услуги ЖКХ.

Впрочем, некоторые британские супермаркеты уже подумывают об альтернативе говядине и курице. Там изучают возможность продажи съедобных насекомых. Об этом писали такие издания как The Mirror и Daily Mail. Они выяснили, что продавать дешёвых сверчков магазинам гораздо выгоднее, чем говядину. Представители британских супермаркетов объяснили, что насекомые очень полезны, там много белка.

Впрочем, этот довод не понравился читателям британской прессы. Их возмутил сам факт подорожания традиционных и привычных продуктов. Менять рацион в пользу экзотических продуктов они не собираются.

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Кстати, аналогичные проблемы возникают и во многих других странах Европы. В частности, в Германии. В стране с развитым земледелием тоже есть проблемы и с мясом, и с яйцами. Стоимость производства выросла из-за роста цен на газ, а также за счёт новых сложностей с поставкой удобрений. Из-за проблем у мясокомбинатов есть риск исчезновения с полок привычных марок колбасок и сосисок.

Авторы Нина Важдаева