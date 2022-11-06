Рулон раздора: Германия начала экономить на туалетной бумаге В Германии туалетная бумага не только подорожала, но и стала меньше по размеру. Производители хотели скрыть свою уловку, но их секрет открылся. Впрочем, обострения бумажного конфликта ждут зимой. 6 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

В эфире ZDF выступил знаменитый немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст. Тема оказалась неожиданной. На повестке дня был экономический кризис и его тяжёлые последствия. В частности, комик смог вычислить хитрость производителей туалетной бумаги. Оказалось, что длина рулона стала меньше. Более того, сократился и размер каждого листка. Комик сделал производителям шутливое предложение сделать туалетную бумагу "размером с почтовую марку".

Впрочем, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. Проблема и комична, и трагична одновременно. Действительно, раньше упаковка бумаги весила 80 граммов, сейчас — 60. При этом подорожала она с 75 до 95 евроцентов (это примерно 57 рублей). Впрочем, потребителей больше всего возмутило не сокращение длины рулона, а ухудшение качества самой бумаги. Она стала тоньше, а следовательно, и не так удобна в использовании, как раньше.

При этом представители бумажной промышленности бьют тревогу ещё с лета. Тогда в газете Die Zeit вышла большая статья, где представители отрасли предсказывали серьёзный кризис зимой. Если, конечно, к тому времени не решатся проблемы с поставками российского газа. Проблемы не решились. Более того, после диверсий на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" ситуация в газовой сфере только усугубилась.

Эксперты из Немецкого института экономических исследований уже заявили о начале рецессии в Германии. Зимой в стране ждут обострения экономических проблем. Бумажная отрасль не станет исключением, ведь здесь требуется много воды, газа и электричества.

— Дефицит газа из России может стать проблемой для бумажной промышленности Германии. Производство туалетной бумаги, упаковки для лекарств и другой продукции рискует сократиться, — говорил газете Die Zeit председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

По его словам, в условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными. Для компаний настанут тяжёлые времена. Специалист не исключил, что многие из них смогут выживать только благодаря кредитам или грантам.

Ситуация осложняется тем, что проблема с туалетной бумагой скоро может возникнуть не только в Германии, но и в других странах ЕС. Вариантов с импортом тоже немного.

— Германия — крупнейший европейский центр производства бумажной продукции и четвёртый в мире. Ежегодно здесь производится более 20 миллионов тонн. Затем в ЕС следует Швеция с девятью миллионами тонн, что меньше половины нашего производства. Вы не можете просто так компенсировать остановку такого производства. А стоит ли получать бумагу, например, из Китая, это совсем другой вопрос, ведь мы хотели сделать нашу экономику менее зависимой от импорта, — пояснил Юрген Шаллер.

Фото © Getty Images/Marijan Murat/picture alliance Как вы думаете, что будет с производством туалетной бумаги в Германии зимой? 0 Проблемы усилятся Производители повысят качество бумаги

Авторы Нина Важдаева