Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что под конец своего срока на посту главы немецкого правительства не смогла повлиять на развитие ситуации на Украине и добиться нового формата переговоров с Россией на уровне ЕС. Также она отметила, что начало российской спецоперации не стало для неё неожиданностью, если учитывать невыполнение официальным Киевом Минских соглашений.

"Летом 2021 года после встречи президентов [США Джо] Байдена и [России Владимира] Путина я совместно с Эмманюэлем Макроном ещё раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: "Осенью она уже уйдёт", — рассказала экс-канцлер в интервью изданию Spiegel.

По словам Меркель, если бы она выставила свою кандидатуру на пост главы правительства Германии в очередной раз, то продолжила бы добиваться встречи с Путиным. Однако во время прощального визита в Москву она почувствовала, что в контексте властной политики её время прошло. По словам Меркель, эти вопросы касались не только ситуации на Украине, но и напряжённостей между Приднестровьем и Молдавией, Грузией и Абхазией, конфликтов в Сирии и Ливии. Она подчеркнула, что "пришло время нового подхода".