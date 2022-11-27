Ведущие игроки "Химок" грозятся покинуть клуб из-за лишения бонусов

Из-за финансовых разногласий с руководством несколько ведущих игроков хотят покинуть подмосковный футбольный клуб "Химки". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По его информации, уйти намерены капитан команды Дмитрий Тихий, Александр Филин, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие. Это связано с тем, что футболисты не получили бонусные выплаты, о которых договаривались перед началом сезона.

В случае ухода игроков перед руководством клуба может встать непростая задача по формированию состава. Поскольку на команду наложен запрет на регистрацию новых футболистов.