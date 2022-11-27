Европе предрекли коммерческую войну с США

Нынешний энергетический кризис может обернуться торговой войной между Евросоюзом и США. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Италии и экс-председатель Еврокомиссии Романо Проди в статье для газеты Il Messaggero.

По его словам, Европа далека от мировой политики по многим важным вопросам. В частности, из-за отсутствия единства в принятии важнейших решений нет предложений, которые помогли бы справиться с текущим энергокризисом. Экс-премьер Италии отметил, что предложение Еврокомиссии о потолке цен на российский газ в 275 евро за мегаватт-час попросту бесполезно. Также политик считает, что введение более низкой цены переместит потоки голубого топлива на азиатские рынки. При этом Проди указал на озабоченность европейцев недавним решением Вашингтона субсидировать промышленность на общую сумму в 369 миллиардов долларов.

"Разница в цене на энергоносители и эти субсидии могут вести, как очевидное следствие, к смещению инвестиций и бизнеса в сторону США, прогрессирующей деиндустриализации Европы и риску торговой войны между двумя берегами Атлантики", — резюмировал экс-премьер Италии.