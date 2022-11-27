Камеры в подъезде сняли петербурженку за минуты до гибели и побег мигранта-убийцы
Камеры сняли, как петербурженка приехала в квартиру перед гибелью от рук мигранта
Камеры видеонаблюдения в подъезде дома на Студенческой улице в Санкт-Петербурге сняли 27-летнюю девушку по пути в квартиру, где её убил рабочий из Киргизии. Видео опубликовал телеграм-канал "Mash на Мойке".
Погибшая 27-летняя петербурженка в последний раз поднялась на лифте в свою квартиру, где её убил рабочий. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
Девушка приехала около полуночи и зашла в лифт. Она хотела проверить ход ремонта. Но, как признался мигрант, хозяйке не понравилась его работа, в итоге он потерял над собой контроль и расправился с ней. Согласно данным следствия, 41-летний мужчина нанёс по голове девушки несколько ударов деревянной киянкой, потом придушил проводом, а затем замотал тело в полиэтилен и скрылся. Его побег из квартиры после расправы также попал на камеры наблюдения. На кадрах убийца в растерянном состоянии, оглядываясь, спускается на первый этаж и выходит из подъезда.
Накануне Лайф писал о задержании мигранта за убийство 27-летней петербурженки, в квартире которой делал ремонт. Тело погибшей нашли в углу между мешками со строительным мусором.
Кадр из видео Telegram / "Mash на Мойке"