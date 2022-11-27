"Пропаганда Четвёртого рейха": Немцы пришли в ярость после призыва генсека НАТО о помощи Киеву

Немцев возмутило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивания военной помощи Украине, несмотря на финансовые трудности, которые из-за этого испытывает население стран Запада. Читатели Die Welt заявили, что альянс не заинтересован в проведении мирных переговоров по украинскому конфликту, а слова генсека военного блока и вовсе напоминают "пропаганду Четвёртого рейха".

"Украинский кризис отчаянно нуждается в политическом решении, но Столтенберг — сторонник войны, застрявший в средних веках, когда победитель определялся только на поле боя", — заявил один из комментаторов.

Ещё один юзер с иронией поинтересовался, а призывало ли НАТО когда-нибудь к мирным переговорам иные страны. Другой пользователь заявил, что для него стало новостью, что оружие, как выразился Столтенберг, "спасает жизни". В конечном итоге большинство комментаторов сошлись во мнении, что альянс жаждет продолжения военного конфликта, но никак не наступления мира на территории Украины.