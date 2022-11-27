"Пропаганда Четвёртого рейха": Немцы пришли в ярость после призыва генсека НАТО о помощи Киеву
Читатели Die Welt раскритиковали генсека НАТО, призывавшего не жаловаться и помогать Киеву
Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ
Немцев возмутило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивания военной помощи Украине, несмотря на финансовые трудности, которые из-за этого испытывает население стран Запада. Читатели Die Welt заявили, что альянс не заинтересован в проведении мирных переговоров по украинскому конфликту, а слова генсека военного блока и вовсе напоминают "пропаганду Четвёртого рейха".
"Украинский кризис отчаянно нуждается в политическом решении, но Столтенберг — сторонник войны, застрявший в средних веках, когда победитель определялся только на поле боя", — заявил один из комментаторов.
Ещё один юзер с иронией поинтересовался, а призывало ли НАТО когда-нибудь к мирным переговорам иные страны. Другой пользователь заявил, что для него стало новостью, что оружие, как выразился Столтенберг, "спасает жизни". В конечном итоге большинство комментаторов сошлись во мнении, что альянс жаждет продолжения военного конфликта, но никак не наступления мира на территории Украины.
Ранее стало известно, что двадцать из тридцати стран НАТО исчерпали ресурсы для вооружения Украины. Тем не менее остальные десять ещё могут поставлять Киеву значительное количество вооружения, среди них — Франция, Германия, Италия и Нидерланды, говорится в статье The New York Times.