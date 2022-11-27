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27 ноября, 10:59

"Пропаганда Четвёртого рейха": Немцы пришли в ярость после призыва генсека НАТО о помощи Киеву

Читатели Die Welt раскритиковали генсека НАТО, призывавшего не жаловаться и помогать Киеву

<p>Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ</p>

Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Немцев возмутило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивания военной помощи Украине, несмотря на финансовые трудности, которые из-за этого испытывает население стран Запада. Читатели Die Welt заявили, что альянс не заинтересован в проведении мирных переговоров по украинскому конфликту, а слова генсека военного блока и вовсе напоминают "пропаганду Четвёртого рейха".

"Украинский кризис отчаянно нуждается в политическом решении, но Столтенберг — сторонник войны, застрявший в средних веках, когда победитель определялся только на поле боя", — заявил один из комментаторов.

Ещё один юзер с иронией поинтересовался, а призывало ли НАТО когда-нибудь к мирным переговорам иные страны. Другой пользователь заявил, что для него стало новостью, что оружие, как выразился Столтенберг, "спасает жизни". В конечном итоге большинство комментаторов сошлись во мнении, что альянс жаждет продолжения военного конфликта, но никак не наступления мира на территории Украины.

В НАТО обеспокоились истощением запасов оружия из-за поставок Киеву

В НАТО обеспокоились истощением запасов оружия из-за поставок Киеву

Ранее стало известно, что двадцать из тридцати стран НАТО исчерпали ресурсы для вооружения Украины. Тем не менее остальные десять ещё могут поставлять Киеву значительное количество вооружения, среди них — Франция, Германия, Италия и Нидерланды, говорится в статье The New York Times.

Наталья Исакова

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