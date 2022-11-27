Перечислены пять патологических состояний, при которых невозможно выспаться

Сонливость может быть связана не с патологией организма, а образом жизни человека, однако важно понимать, что если вы испытываете такое состояние постоянно, это серьёзный повод обратиться к врачу. Об этом Лайфу заявила руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Татьяна Сурненкова.

"Сонливость может быть связана не с патологией организма, а образом жизни человека — нарушение режима сна и бодрствования, чрезмерное употребление кофеина и никотина, хроническая усталость, ненормированный график работы. Сонливость может вызывать недостаток солнечного света в осенне-зимний период, продолжительная нагрузка на глаза при работе за компьютером, смартфоном или просмотре телевизора", — сказала эксперт.

Однако существуют и патологические состояния, вызывающие мучительную сонливость, несмотря на соблюдение условий и времени для нормального сна. Одним из них является синдром обструктивного апноэ сна.

"Это заболевание чаще всего встречающееся у храпящих мужчин и женщин с избыточной массой тела. Во время сна эпизодически происходят остановки дыхания за счёт расслабления мягких тканей ротоглотки. В это время близкие отмечают периоды тишины с последующими громкими всхрапываниями. Может наблюдаться до 400-500 остановок дыхания за ночь общей продолжительностью до 3-4 часов", — объяснила Сурненкова.

Это приводит к "кислородному голоданию" в ночные часы и нарушает структуру сна, из-за чего человек не высыпается, даже находясь во сне достаточное количество времени. Кроме того, ночные пробуждения во время остановки дыхания могут сопровождаться нехваткой воздуха вплоть до удушья, сердцебиением или ощущением дискомфорта в грудной клетке, чувством страха. В течение ночи могут беспокоить частые позывы к мочеиспусканию.

Ещё одним патологическим состоянием является синдром беспокойных ног, при котором в вечернее и ночное время возникают неприятные ощущения в ногах. Они усложняют засыпание, часто "будят" человека по ночам и формируют хроническую бессонницу.

"Как правило, люди жалуются на чувства затекания, пощипывание, ощущения мурашек по поверхности ног. Иногда отмечается давление или зуд нижних конечностей. Симптомы заболевания не имеют выраженный болевой характер, но являются крайне неприятными и мучительными. Дневная сонливость из-за плохого качества ночного сна крайне сильна", — продолжила специалист.

Некоторые имеют неврологическое расстройство, нарушающее сон неконтролируемыми приступами дневной сонливости. Называется оно нарколепсией и точные причины этого заболевания специалисты до сих пор не установили. Однако известно, заметила медик, что патология возникает из-за недостатка орексина (нейромедиатора головного мозга), отвечающего за бодрствование.

"Вечером перед сном или во время ночных пробуждений могут возникать реалистичные зрительные или слуховые иллюзии или галлюцинации, сопровождаемые невозможностью совершить движение (сонный паралич — Прим. Лайфа)", — заметила Сурненкова.

Также нарушает сон и ночная эпилепсия, которая может проявляться в разные промежутки времени — при засыпании, ночных пробуждениях или во время фазы медленного сна. Симптомы при этом могут быть различными: судороги, повторяющиеся движения, выгибания и сокращения мышц. Кроме того, приступы, могут сопровождаться снохождением, сноговорением, кошмарами и страхами, скрежетанием зубов.

Кроме того, к таким нарушениям относится и депрессия, когда дневная сонливость может быть единственным симптомом. Она сохраняется при длительном ночном сне и не приносит облегчения при засыпании днём. Чаще всего она встречается в молодом возрасте, возникает на фоне хронического стресса и связана с повышенным уровнем кортизола, нарушением работы внутренних биологических часов и высоким уровнем активности мозговых структур, объяснила медик.

"Сонливость может носить сезонный характер, усиливаться в осенне-зимний период, когда уменьшается световой день. При этом снижается выработка в организме гормона серотонина, который отвечает за радость, счастье и другие приятные ощущения, а увеличивается выработка гормона мелатонина, который, наоборот, отвечает за сон и торможение", — рассказала наша собеседница.

Также к списку причин дневной сонливости можно добавить заболевания крови, эндокринные нарушения и заболевания головного мозга, заключила Сурненкова.